FCA, 2018 ultimo anno a guida Marchionne

È aperta la caccia al successore del manager italo-canadese. Il presidente Elkann non nasconde una preferenza per un membro interno, ma spunta il nome della Mordanini.

Il 2018 sarà l'ultimo anno pieno in cui Sergio Marchionne guiderà FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Il suo mandato si chiuderà nella primavera del 2019 - a quindici anni dall'arrivo a Torino - con l'approvazione del bilancio 2018, ma il capitolo successione tiene già banco. In pole position ci sono Alfredo Altavilla, responsabile Emea di Fca, il Chief Financial Officer Richard Palmer e il numero uno di Jeep Mike Manley. Tutti e tre provengono dal mondo FCA, requisito finora indicato come fondamentale sia da Marchionne sia dal presidente John Elkann. "In Fca sono convinto che abbiamo molte persone brave", così Elkann in una recente intervista.

Nelle ultime ore però la rosa dei possibili candidati si è allargata al di fuori dei confini FCA e oltre a trattarsi di un membro scelto dall'esterno, si tratta di una donna: Monica Mondardini, attuale AD di CIR.

L'agenda 2018 è già fitta di appuntamenti. Si parte con il Salone di Detroit il 15 gennaio, dove è atteso il lancio del nuovo Cherokee di Jeep. Ci saranno, poi, all'inizio di marzo il Salone di Ginevra, ad aprile l'assemblea nella sede di Amsterdam ed entro il primo semestre l'Investor Day - la data e il luogo non sono ancora noti, ma è possibile che sia in Europa visto che l'ultimo, a maggio 2014, si era tenuto a Detroit - per presentare il nuovo piano industriale 2018-2022.

(Red/Ats)