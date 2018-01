Fermato a Parigi Tariq Ramadan

Si trova in stato di fermo a Parigi Tariq Ramadan, l’islamologo svizzero e fondatore dei “Fratelli musulmani”, poiché è accusato di stupro da due donne. Le accuse degli ultimi mesi gli sono già costate una sospensione dalla carica di docente di studi islamici a Oxford.

Il teologo è stato denunciato per stupro da due donne a fine ottobre 2017. Una è Henda Ayari, ex salafista diventata militante laica e femminista, che lo accusa di averla violentata nel 2010 in una stanza d’hotel dopo che lei era andata a chiedergli consigli religiosi. L’altra è una donna di 40 anni che ha mantenuto l’anonimato e che lo denuncia per fatti del 2009.

La figura del teologo di Oxford, tuttavia, suscita perplessità anche nel mondo arabo. Proprio a seguito alla doppia denuncia per stupro, Tariq Ramadan era stato dichiarato persona indesiderata dalle autorità del Qatar.

(Red)