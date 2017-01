"Fini politici dietro le indagini a mio carico"

Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Netanyahu in seguito all'interrogatorio di 3 ore al quale è stato sottoposto lunedì. L'inchiesta riguarda un possibile conflitto d'interessi.

Il primo ministro di Israele Benyamin Netanyahu è convinto che ci siano finalità politiche dietro alle indagini nei suoi confronti condotte dalla polizia, che ieri lo ha interrogato per oltre tre ore. "Se io avessi adottato una politica diversa, avrebbero abbracciato con calore non solo me ma anche la mia sposa" ha detto ieri alla lista parlamentare del Likud, secondo una testimonianza raccolta dalla radio militare.

Alludendo in apparenza ai mezzi di comunicazione critici nei suoi confronti e alle loro pressioni sul consigliere legale del governo per l'apertura delle indagini, Netanyahu ha proseguito: "Si comportano così perché si oppongono alla nostra politica, alla politica che io porto avanti per conto di tutti noi".

Secondo la stampa gli investigatori gli hanno ieri contestato di aver accettato ingenti doni e favori da uomini d'affari, in un possibile conflitto di interessi, e di non averli denunciati secondo quanto prevede la legge israeliana.

Netanyahu è stato primo ministro di Israele dal 18 giugno 1996 al 17 maggio 1999 e lo è dal 31 marzo 2009 ad oggi, in seguito alle elezioni parlamentari anticipate del febbraio 2009 e alla riconferma ottenuta nelle elezioni del gennaio 2013.

