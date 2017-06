Forse per una zecca, ticinese muore alle Eolie

Si trovava in vacanza a Stromboli in compagnia di amici il turista ticinese deceduto probabilmente a causa della puntura di una zecca. Il gruppo di cui faceva parte il docente 59enne, che risiedeva a Stabio e lavorava a Morbio Inferiore, come anticipato da Ticinonews, era giunto lo scorso fine settimana sull'isola delle Eolie dove aveva affittato una villetta. Purtroppo il primo mezzo a disposizione si trovava a Caltanisetta ed è giunto sull'isola quasi 2 ore dopo la chiamata, quando l'uomo era già deceduto. Da un primo esame effettuato dal medico legale sarebbe stata accertata la presenza di un eritema in una gamba, compatibile con la puntura di una zecca. La procura ha ordinato l'autopsia, sperando di ottenere maggiore chiarezza sulle cause del decesso del 59enne.

"Non era Donald Trump e neppure uno dei signori e signore del G7 di Taormina: per loro c’erano sette elicotteri a disposizione nel caso avessero avuto qualche vescichetta da curare o un mal di testa da consulto" polemizza ad esempio il sito Messina Ora. "Lui, invece, ha dovuto aspettare un paio di ore perché l’elicottero dell’Ospedale Papardo di Messina era guasto e il centralone ha contattato Caltanissetta. Ed è morto."

La salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Lipari. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha aperto un fascicolo, ha disposto l'autopsia.

(Red)