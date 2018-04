Forte scossa di terremoto in Molise

Il sisma, di magnitudo 4,2, è stato registrato alle 11.48 in provincia di Campobasso, ma è stato avvertito anche in Abruzzo e in Puglia. Non ci sarebbero vittime.

Scossa di terremoto di magnitudo 4,2 in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il terremoto è stato registrato alle 11.48. L'epicentro è vicino ad Acquaviva Collecroce (Campobasso) a una profondità di 31 chilometri.

Altre località a pochi chilometri dall'epicentro sono Palata, Castelmauro, Tavenna, San Felice del Molise e Guardialfiera. Le forze di polizia, Vigili del fuoco e Protezione civile stanno facendo verifiche dopo la scossa di terremoto avvertita dalla popolazione in Molise: al momento non vengono segnalati danni.

Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara. "Ho appena parlato con il sindaco di Guardialfiera (Campobasso), hanno sentito la scossa ma non c'è nessun problema". Così il presidente uscente della Regione Molise, Paolo Frattura, spiega all'agenzia di stampa italiana Ansa le prime telefonate fatte sul territorio. Anche il sindaco di Larino, Notarangelo, spiega che "noi qui non abbiamo sentito niente, qualcuno solo un leggero tremore ma non dovrebbero esserci problemi.

La scossa è stata avvertita anche in alcune zone di confine con la Puglia, ma non si registra finora alcun danno né alle cose né alle persone. Lo si apprende dalla Protezione civile regionale pugliese, ma sono ancora in corso verifiche. Alcune persone - a quanto viene riferito - hanno chiamato i numeri di emergenza per segnalare l'evento, ma dopo qualche momento di paura la situazione è tornata subito alla normalità.

Non nella scia sismica del Centro Italia

Il terremoto di magnitudo 4,2 avvenuto oggi in Molise non rientra nella sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 nell'Italia centrale. "È un evento nuovo", ha detto all'agenzia di stampa italiana Ansa il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Anche la faglia segue un comportamento diverso rispetto ai terremoti della sequenza di Amatrice perché è molto più profonda e segue un movimento orizzontale.

Nel frattempo il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è in contatto con la Protezione civile e segue personalmente gli sviluppi della scossa di terremoto avvertita in Molise. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi.

(Ats)