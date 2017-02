Francia, aperta un'inchiesta su Fillon

La procura francese ha annunciato stasera l'apertura di un'inchiesta giudiziaria nei confronti di François Fillon, candidato alle presidenziali, e di sua moglie Penelope. Le ipotesi d'accusa - come risultava dall'inchiesta preliminare finora in corso - riguardavano i reati di appropriazione indebita e storno di fondi pubblici. L'inchiesta, affidata a un giudice istruttore, può concludersi con il rinvio a giudizio o con l'archiviazione.

Nella corsa all'Eliseo i protagonisti sono ormai i giudici. Quelli che fino ad oggi sono stati i principali candidati, Marine Le Pen e François Fillon, sono in piena bufera giudiziaria, su di loro pesano inchieste compromettenti. La Le Pen ha deciso di sfidare le toghe, non rispondendo alla convocazione per un interrogatorio.

È Emmanuel Macron con il suo "En Marche" - da ieri ufficialmente alleato con il centrista François Bayrou - ad uscire per il momento indenne da questa inattesa tempesta che si abbatte sulla campagna delle presidenziali: secondo un ultimo sondaggio, rimonta di tre punti e tocca quota 22,5%, di quattro misure dietro la Le Pen (26,5%). Sarebbero loro - al momento - i duellanti al ballottaggio, ma Fillon non cede e resta al 20,5%.

"Verrò soltanto dopo la fine delle elezioni politiche", ha risposto la Le Pen ai giudici che l'hanno convocata mercoledì, avvalendosi dell'immunità parlamentare e non andando all'interrogatorio insieme con la sua guardia del corpo Thierry Legier e la sua capo di gabinetto ed ex cognata, Catherine Griset.

