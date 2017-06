Francia, Macron vince e piglia tutto

Piccola correzione alla vittoria schiacciante del primo turno, ma il partito di Emmanuel Macron conquista la maggioranza assoluta con un margine ampio, secondo i primi exit poll diffusi dai media francesi. Il partito En Marche! di Macron conquista la maggioranza assoluta in Assemblea nazionale anche senza l’apporto dei centristi MoDem. Secondo le proiezioni di Elabe, En Marche! è a 395-425 seggi, i Republicain a 95-122, i socialisti a 27-35, la sinistra radicale 1 10-16, il Front National a 4-6. Il partito di Marine Le Pen non otterrebbe dunque il diritto a formare un gruppo parlamentare (minimo 15 deputati), mentre la leader entrerà per la prima volta in parlamento.

Dopo il risultato delle elezioni il segretario generale del Partito Socialista francese, Jean-Christophe Cambadélis, ha annunciato le dimissioni. «Malgrado un’astensione allarmante, il trionfo di Emmanuel Macron è incontestabile» ha detto Cambadélis, riconoscendo «la sconfitta della sinistra».

(Notizia in aggiornamento)