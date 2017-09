Frauke Petry lascia l'AfD

L'ex leader di Alternative fuer Deutschland, ora terzo partito in Germania, aveva già annunciato che non avrebbe fatto parte del Gruppo parlamentare.

Frauke Petry lascia 'Alternative für Deutschland' (AfD). Lo ha detto a Dresda la ex leader del partito populista di destra tedesco, dopo aver annunciato ieri di non voler entrare nel gruppo parlamentare.

Nel frattempo il partito populista della destra tedesca AfD si riunirà oggi per la prima volta come gruppo parlamentare alle 11 nel Bundestag, nell'edificio Marie-Elisabeth-Lueders. Si tratta di un momento dalla portata simbolica importante in Germania. 'Alternative für Deutschland', partito dalle tesi assai controverse, che spaventa opinione pubblica e politica, ha ottenuto il 12,6% (e 94 seggi) e si è affermato come terza forza politica nel Paese al voto di domenica.



