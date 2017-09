Frida, il labrador simbolo di speranza

In Messico è una celebrità: ha 7 anni e lavora accanto ai soccorritori per ritrovare persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Ha salvato finora 52 vite.

Mentre il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Messico continua ad aumentare, si parla infatti ora di 286 morti, giunge anche una notizia che rincuora. Nella drammaticità dell’evento il cane eroe Frida è diventata famosa perché ha salvato finora la vita di tante persone.

Il presidente messicano Nieto ha twittato: “Questa è Frida, fa parte del Semar e ha aiutato a salvare 52 vite in varie situazioni di pericolo, nazionali e internazionali”. Frida ha iniziato il suo addestramento quando aveva 2 anni e ha partecipato a squadredi di soccorso in Honduras, Ecuador e Haiti. Il labrador ha ora 7 anni e in Messico partecipa alle operazioni di soccorso vestita di tutto punto: stivali sulle zampe e occhiali su misura. Al fianco del suo addestratore, scende in campo insieme alla marina in caso di di catastrofi naturali, come il sisma da 7.1 nella scala Richter che ha colpito il sud del Messico nei giorni scorsi.

(Red)