Frontex:"bisogna sostenere l'Italia"

"Ieri c'è stato un incontro a Varsavia per vedere come il piano operativo può essere migliorato e potenziato, per vedere come possa essere migliorata la solidarietà per sostenere l'Italia, perché possa affrontare questa straordinaria pressione". Lo ha detto il direttore dell'agenzia Frontex Fabrice Leggeri in audizione al Parlamento europeo. Una delle conclusioni più importanti raggiunte ieri a Varsavia, ha proseguito Leggeri, "è che ci sarà gruppo di lavoro tecnico che si occuperà di elaborare proposte per cambiare il piano operativo dell'operazione Triton".

In prima battuta, ha sottolineato, "ci sarà un bilaterale tecnico Frontex-Italia per elaborare una serie di proposte che saranno poi condivise con tutti gli Stati che partecipano all'operazione secondo il nostro regolamento". "Anche l'attività di rimpatrio rientra nel mandato Frontex - ha proseguito - e molti Stati hanno espresso ieri la volontà di sostenere l'Italia anche in operazioni di rimpatrio rapido, se ci fosse bisogno".

Un codice di condotta per Ong

"Ho incontrato diverse Ong e vedo la pertinenza di introdurre una qualche forma di codice di condotta. Non spetta a noi decidere del contenuto ma siamo pronti a contribuire con una consulenza tecnica". Così il direttore di Frontex Fabrice Leggeri in merito al lavoro portato avanti dall'Italia e dalla Commissione europea a riguardo. Tra i migranti che arrivano lungo la rotta del Mediterraneo centrale "sono ben pochi coloro che hanno bisogno di protezione, la probabilità che ottengano lo statuto di rifugiati è molto bassa", ha aggiunto Leggeri in un'audizione al Parlamento europeo. Si tratta dunque perlopiù di "migranti economici: essenzialmente - ha proseguito - provengono da Paesi sub-sahariani. Ma stranamente sono numerosi anche i cittadini dal Bangladesh, che arrivano per via aerea a Tripoli".

(Ats)