Fuga di gas tossici, tre morti sul lavoro

È di tre morti e di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 17 in una fabbrica in via Rho a Milano. In serata è deceduto infatti all'ospedale San Raffaele un altro dei 6 dipendenti che sono rimasti intossicati nello stabilimento dopo aver inalato gas tossici. I sei uomini sono stati trovati privi di sensi, stavano ripulendo un forno interrato. Lo riferisce l'agenzia italiana Ansa.

(Ats)