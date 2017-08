Furgoncino si schianta contro fermate bus

È successo nel quartiere Croix Rouge a Marsiglia. Il bilancio è di un morto e un ferito. Fermato il conducente: "Non è schedato come radicalizzato".

Un furgoncino si è lanciato a tutta velocità contro due fermate dell'autobus a Marsiglia, nel quartiere della Croix Rouge. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere che il bilancio è di un morto e un ferito. L'autista è già stato fermato dalla polizia che lo sta interrogando. L'uomo, un francese 35enne, non è schedato "S" (sospetto radicalizzato), ma è però conosciuto per alcuni precedenti penali, come furto, spaccio e detenzione illegale di armi.

Su Twitter le forze dell'ordine hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona del vecchio porto della città.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è una donna di 41 anni, investita dal veicolo poco dopo le 9.00 di questa mattina.

(Red/Ats)