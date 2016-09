G20, "crescita debole e poche strategie"

"La crescita resta più debole di quanto sarebbe desiderabile". Così recita il comunicato finale del G20 di Hangzhou. Rischi rimangono a causa della potenziale volatilità nel mercato finanziario, le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime, commerci e investimenti fiacchi, produttività e occupazione lente. Le sfide che originano dagli sviluppi geopolitici e l’incremento del flusso dei rifugiati, così come dal terrorismo e dai conflitti, complicano il quadro economico globale».

I leader si sono accordati su una nuova serie di principi per rendere più facili e trasparenti gli investimenti internazionali, hanno concordato sul contrasto al protezionismo e hanno dato mandato all’OCSE di preparare entro il prossimo anno una lista nera dei Paesi che non collaborano alla lotta contro l’evasione fiscale. In materia di politica estera, la nuova premier britannica May ha confermato che "la Brexit avverrà", e l’annuncio sull’attivazione dell’articolo 50 per avviare il meccanismo di uscita è vicino. Mentre è ancora un nulla di fatto tra Barack Obama e Vladimir Putin sulla Siria: il lungo faccia-a-faccia tra i due presidenti, a margine del vertice del G20 in Cina, non ha sortito alcun passo in avanti, per "una mancanza di fiducia" reciproca, a sentire Obama. Il presidente americano tuttavia ha definito "produttivo" l’incontro, un colloquio "sincero e diretto" (non solo sulla Siria, ma anche sull’Ucraina), che però ha lasciato sostanzialmente immutata la situazione. "Ridurre le differenze è un negoziato molto difficile; e ancora non abbiamo chiuso la breccia". Alla fine i due si sono accordati nel chiedere ai rispettivi capi delle diplomazie, John Kerry e Serghei Lavrov, che riprendano presto il dialogo per arrivare a un cessate il fuoco nel martoriato Paese.

(Red/Ats)

Articoli correlati:

G20, provocazione della Corea del Nord

Il G20 punta su crescita e lavoro