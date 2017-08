GB, 40 miliardi per uscire dall'UE

La Gran Bretagna sarebbe disposta a pagare fino a 40 miliardi di euro all'UE per saldare il conto della Brexit ma a patto che Bruxelles accetti di negoziare l'accordo economico nel contesto di un'intesa sulle relazioni future che comprenda anche un accordo sul commercio.

È quanto rivela il Sunday Telegraph citando funzionari di Whitehall. Il domenicale, citando tre fonti anonime vicine ai negoziati sul divorzio dall'Unione Europea, ricorda che Bruxelles ha ipotizzato una cifra intorno ai 60 miliardi di euro quale 'prezzo' per la Brexit.

Londra, finora, non ha mai fornito una stima sulla cifra che sarebbe disposta a pagare e non ci sono conferme ufficiali a quanto scrive il Sunday Telegraph. Secondo quanto riporta il giornale, i funzionari inglesi avrebbero comunque riferito di una possibile offerta intorno ai 30 miliardi di euro in tre anni, a patto però che l'intesa sia accompagnata da un accordo commerciale. Una cifra che tuttavia potrebbe arrivare fino a 40 miliardi nel corso di una negoziazione su cui comunque - riporta il domenicale citando le sue fonti - ancora non c'è un accordo unanime tra gli addetti ai lavori.

"Entrambi abbiamo riconosciuto che ci sono obblighi finanziari" ma "per arrivare a una soluzione" sul 'conto' da pagare all'Ue "serve flessibilità reciproca", aveva affermato qualche settimana fa il ministro britannico per la Brexit David Davis dopo il secondo round di negoziati dove - aveva assicurato - ci sono state "discussioni consistenti e costruttive".

(Ats)