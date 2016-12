Germania, 55mila respingimenti volontari

In Germania il numero dei rimpatri volontari ha raggiunto nel 2016 il picco più alto da 16 anni. Nel corso di quest'anno sono stati 55.000 i migranti a tornare nelle patrie d'origine usufruendo del sostegno finanziario dello Stato, collegato a questa opzione.

Lo ha scritto la Sueddeutsche Zeitung basandosi su informazioni dell'Ufficio federale per migrazione e profughi. Come già nell'anno precedente, anche nel 2016 la maggior parte dei rimpatri volontari ha interessato cittadini provenienti dai Balcani occidentali, per i quali esistono pochissime possibilità di ottenere un asilo in Germania.

20.000 respingimenti

"Circa 20.000 migranti sono stati respinti ai confini tedeschi nel 2016, oltre il doppio rispetto all'anno precedente", ha scritto la Neue Osnabruecker Zeitung basandosi su dati forniti dalla polizia federale, responsabile per il controllo alle frontiere.

"Nel frattempo", prosegue il quotidiano, "i numeri sono in calo". La Germania aveva reintrodotto i controlli ai confini nel settembre 2015, nel momento di massimo afflusso di profughi dopo la decisione di Angela Merkel di aprire le frontiere. Dalla metà di quest'anno, i controlli sono limitati alle frontiere con l'Austria e da questo mese sono stati ulteriormente intensificati. Dopo l'attentato a Berlino, il ministro dell'Interno Thomas de Maizière ha preannunciato che verranno "prolungati di molti mesi oltre la scadenza prevista di febbraio".

