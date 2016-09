Germania, arrestati 3 presunti jihadisti

Tre sospetti jihadisti sono stati arrestati dalla polizia tedesca questa mattina nei Laender settentrionali della Bassa Sassonia e dello Schleswig-Holstein. Lo ha reso noto una portavoce della polizia, aggiungendo che, nel corso di 6 perquisizioni che hanno coinvolto 200 agenti anche delle unità speciali anti-terrorismo, sono stati sequestrati telefonini e documenti.

Secondo informazioni del sito della Welt, le perquisizioni sono avvenute in 3 centri di accoglienza profughi e in alcune abitazioni e gli arrestati sarebbero tre richiedenti asilo siriani su cui penderebbe il sospetto del servizio di sicurezza interno di appartenenza all'Isis. Sempre secondo la Welt, i tre erano da mesi monitorati dalla polizia.

Inviati in Germania dall'Isis

Sui tre - di età compresa fra i 17 e i 26 anni - sta ora indagando la procura federale. Sono sospettati di essere stati inviati in Germania per conto dell'Isis nel novembre 2015 "o per eseguire un compito già assegnatogli o per attendere ulteriori istruzioni", lo ha riferito la procura federale di Karlsruhe che sta indagando sui tre sospetti jihadisti. Al momento, le indagini non hanno però evidenziato che avessero già una missione da compiere.

Secondo gli inquirenti tedeschi, "Mahir Al-H. aveva aderito all'Isis a Raqqa", ritenuta la capitale del sedicente Stato islamico, "dove aveva ricevuto addestramento con armi ed esplosivi". Assieme agli altri due sospettati, sarebbe poi stato "rifornito dall'Isis di documenti falsi, una grossa somma di denaro in dollari Usa e telefonini con un programma di comunicazione pre-installato". I tre hanno poi percorso la rotta balcanica, via Turchia e Grecia.

Legami con le stragi di Parigi

I tre siriani sono inoltre sospettati di avere un legame con gli attentati di Parigi del novembre 2015. Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco Thomas de Maizière.

"Tutto sembra indicare che i tre sospettati siano stati aiutati dallo stesso gruppo che ha organizzato il viaggio di alcuni attentatori di Parigi" lungo la rotta balcanica, ha precisato il ministro.

(Red/Ats)