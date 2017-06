Giornalista svizzera uccisa a Mosul

La giornalista svizzera Véronique Robert è deceduta in Iraq dopo essere rimasta gravemente ferita lunedì dallo scoppio di una mina a Mosul. La 54enne si trovava in Iraq per girare un reportage per conto dell’emittente transalpina France 2.

Nella deflagrazione sono morti pure due colleghi della Robert; un francese e un iracheno.

(Ats/Red)