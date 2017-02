Giro di vite di Trump sulle espulsioni

La nuova amministrazione USA impone una stretta anche per gli illegali macchiatisi di reati meno gravi. Saranno inoltre assunti 10mila agenti per la sicurezza di frontiera.

Giro di vite sulla sicurezza interna: stando ai documenti che danno attuazione all'ordine esecutivo di Donald Trump sull'immigrazione illegale, la nuova amministrazione americana cambia le regole sulle espulsioni di immigrati illegali imponendo una stretta anche per gli illegali macchiatisi di reati meno gravi. Il dipartimento per la sicurezza nazionale indica inoltre l'assunzione di 10mila agenti per la sicurezza di frontiera.

In sostanza, stando alle disposizioni del dipartimento per la Sicurezza Interna, si estendono per categoria e quindi per quantità gli irregolari in Usa soggetti ad espulsione. Il memorandum diffuso oggi elimina le indicazioni in vigore durante l'amministrazione Obama che concentravano l'attenzione sugli immigrati illegali che avessero commesso reati gravi o costituissero una minaccia per la sicurezza nazionale. La precedente amministrazione inoltre tendeva a dedicare maggiori risorse sugli individui che avevano appena attraversato la frontiera.

(Ats)