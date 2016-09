Giudizio immediato per Moutaharrik

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato nei confronti di 4 presunti terroristi legati all'Isis e arrestati in un'operazione congiunta Ros-Digos lo scorso 28 aprile.

Si tratta di Abderrahim Moutaharrik il 27enne campione internazionale di kickboxing marocchino, ma che viveva a Lecco, sua moglie Salma, Abderrahmane Khachia, 23 anni, anche lui marocchino, residente in provincia di Varese e Wafa Koraichi, 24 anni, sorella di un marocchino che con la moglie italiana e i 3 figli si troverebbero in Siria.

Moutaharrik era noto anche in Ticino: si allenava in una palestra di Canobbio ed è stato campione svizzero nella categoria K1 nel 2013 e 2014. Stando alle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Enrico Pavone e Francesco Cajani, Moutaharrik avrebbe ricevuto un ordine direttamente dal Califfato, lo scorso aprile, con un messaggio in "arabo classico" inviato sul suo cellulare tramite WhatsApp: "ascolta lo Sceicco, colpisci!(...) fai esplodere la tua cintura nelle folle dicendo 'Allah Akbar'".

Stando alle indagini, ci sarebbero stati Roma e il Vaticano tra i possibili obiettivi. "Per questi nemici giuro, se riesco a mettere la mia famiglia in salvo, giuro sarò io il primo ad attaccarli", diceva il pugile intercettato.

Il marocchino e la moglie, secondo l'accusa, stavano organizzando un viaggio per raggiungere la Siria dove, assieme ai loro due bimbi di 4 e 2 anni, sarebbero andati a combattere per il sedicente Stato Islamico. E l'uomo avrebbe dato la propria "disponibilità a compiere le azioni terroristiche richieste, chiedendo soltanto che i figli potessero raggiungere lo stato islamico prima di passare all'azione".

"Vedendo le immagini dei bambini martoriati volevo andare in Siria ad aiutare la popolazione e non arruolarmi nell'esercito dell'Isis", ha detto Moutaharrik, lo scorso 2 maggio, cercando di difendersi nell'interrogatorio di garanzia. In carcere, cinque mesi fa, sono finiti anche Abderrahmane Khachia, fratello di Oussama, foreign fighter morto 'martire' alla fine dell'anno scorso, e Wafa Koraichi, 24 anni.

Fermata a Baveno, sulla sponda piemontese del lago Maggiore, la giovane è sorella di Mohamed Koraichi, marocchino di 31 anni che assieme alla moglie italiana e ai loro tre figli di 6, 4 e 2 anni, da più di un anno e mezzo ha lasciato un centro nel lecchese, per unirsi alle milizie dell'Isis. Anche la coppia era tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, ma i due risultano ancora latitanti.

La richiesta di processo con rito immediato (si salta la fase dell'udienza preliminare) con al centro l'accusa di terrorismo internazionale dovrà essere ora valutata dal gip (giudice delle indagini preliminari) Manuela Cannavale e, in caso di via libera, gli imputati avranno tempo per chiedere riti alternativi.

(Ats)

Articoli correlati:

Voleva colpire in Ticino

"La Polizia cantonale lo teneva d'occhio"

Moutaharrik sarà interrogato oggi

"In Siria per aiutare i bambini, non per l'Isis"

Moutaharrik resta in carcere

Espulsi i genitori di Oussama Khachia

"Moutaharrik aveva piani concreti"