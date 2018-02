Gli italiani? Sono diventati UE-scettici

Più "eurofrustrati" che "eurofobi", ma il progressivo "disincanto" degli italiani verso l'Unione europea - un "disinnamoramento" che si è consumato in 30 anni, dall'euro-entusiasmo del 1991 all'euroscetticismo più profondo del 2016, che posiziona gli italiani dopo i cechi e vicino ai britannici - "preoccupa" l'Unione. Così come a preoccupare sono le elezioni del 4 marzo, col "grande punto interrogativo" sulle coalizioni che ne potranno emergere.

A ricostruire le tappe dello strappo, è un rapporto condotto dall'Istituto Jacques Delors, il think thank presieduto dall'ex premier italiano Enrico Letta, in partnership col Centro Kantar sul futuro dell'Europa, presentato oggi a Bruxelles. Tra i fattori con cui il rapporto spiega la parabola: la contrazione economica, la crisi migratoria legata ad un profondo senso di abbandono e gli attacchi all'euro, assieme ad una delegittimazione delle istituzioni democratiche. Tuttavia, si spiega, "gli italiani non hanno rinunciato alla speranza di ritrovare un Europa protettrice", ma per risalire la china, occorrerà una "sensibile ripresa economica".

Il picco di opinioni a favore dell'Ue, pari al 79% - ben al di sopra della media europea - si era registrato nel 1991, mentre il momento più basso in 30 anni, si è avuto nell'autunno 2016, quando solo il 33% degli italiani si è detto a favore della permanenza del Paese nell'Unione.

La visione "molto idealizzata degli italiani" dell'Unione è passata così da quella di "una super-madre protettrice, capace di rimediare a mancanze e lacune", a quella di una "matrigna".

A fine 2017, solo il 36% degli italiani riteneva che nell'Unione europea si tenesse conto degli interessi del loro Paese, e anche se si è notato un miglioramento nel corso dell'ultimo anno, con una rimonta di otto punti percentuali rispetto al 2016, il dato resta molto inferiore alla media Ue.

Lo studio segnala che il decennio 2007-2016, in cui si è vista una netta discesa del gradimento degli italiani, l'economia si è contratta del 9%. Inoltre, si rileva, le "frustrazioni si sono cristallizzate" sull'euro, col sentimento largamente condiviso, che la sua introduzione abbia scatenato forti rialzi dei prezzi. Altro grande fattore di disaffezione è stata la crisi migratoria, poiché agli occhi degli italiani l'Ue, ed in particolare i Paesi vicini, hanno dato prova di grande indifferenza e mancanza di solidarietà.

(Ats)