Gli USA si preparano ad accogliere Trump

Mancano ormai solo un paio d'ore all'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e Capitol Hill si prepara ad accogliere il nuovo presidente degli Stati Uniti. In questi minuti sta insomma mettendosi in moto la macchina organizzativa dell'Inauguration Day.

Sono già molte le persone che si stanno radunando a Washington per assistere al giuramento di Trump e contrariamente a quanto annunciato ieri in vista delle previsioni di pioggia, non sono ammessi ombrelli tascabili nella tribuna del giuramento. Ai controlli col metal detector la polizia ne sta facendo collezione. Vietate, a sorpresa, anche le banane: si teme che possano essere lanciare contro il neo presidente.

La famiglia Trump è ovviamente già arrivata al Capitol Hill. Ivanka e il marito Jared Kushner entrano per primi, seguiti dal resto della famiglia, Barron incluso. Barron, il figlio più piccolo di Trump, era l'unico assente nei primi due eventi della cerimonia inaugurale.

Non tutti però sembrano festeggiare. A pochissime ore dal giuramento il centro della capitale è stato percorso da diverse manifestazioni di protesta: si tratta di piccoli gruppi sparsi in vari punti della città che nella gran parte dei casi protestano in maniera pacifica.

Le forze dell'ordine, dispiegate in maniera massiccia in tutta la capitale, sono però già intervenute in alcuni casi effettuando fermi. Se ne registrano alcuni fin dalle prime ore della mattina, non è al momento chiaro tuttavia quante persone siano state confermate in arresto. L'agenzia Ansa sul posto ha constatato almeno due fermi.

