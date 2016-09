Governo fermo da 8 mesi, è paralisi politica

Da dicembre è stato emanato un solo decreto-legge per prolungare di un anno il piano di aiuti ai disoccupati di lunga durata. L'attività legislativa è bloccata.

L'attività legislativa è bloccata in Spagna e il lavoro del governo uscente del premier Mariano Rajoy, incaricato solo di sbrigare gli affari correnti, sono praticamente fermi da otto mesi in Spagna.

Dalle politiche del 20 dicembre scorso il parlamento è paralizzato. In otto mesi - rileva oggi il quotidiano online El Confidencial - il governo ha approvato in tutto un solo decreto- legge "tecnico" per prolungare di un anno il piano di aiuti ai disoccupati di lunga durata, che concede loro un sussidio di 426 euro al mese.

Dopo il fallimento del tentativo di investitura di Rajoy quale nuovo premier la settimana scorsa per il blocco del Psoe, il Paese corre verso nuove politiche a fine dicembre, le terze in un anno.

Per rispondere alle pressioni di Bruxelles il governo uscente dovrebbe approvare un secondo decreto legge questo mese per anticipare il pagamento di parte dell'imposta sulle società, deciso per ridurre il deficit 2016.

(ATS)