Gran Bretagna al voto nella paura

Urne aperte oggi nel Regno Unito. Theresa May si gioca il tutto per tutto contro Jeremy Corbyn, vecchio leader laburista radicale, dato in rimonta.

A muso duro verso la meta, in una Gran Bretagna resa inquieta dall'allarme terrorismo - al di là del self control di facciata - e molto meno prevedibile che in passato, dalla Brexit in avanti.

Theresa May, oggi nelle elezioni nel Regno Unito, si gioca il tutto per tutto - mostrando il pugno di ferro sulla sicurezza - per difendere quella vittoria elettorale che da settimane viene annunciata come un immancabile destino e che sondaggi e analisti di grido continuano nonostante tutto a pronosticare. Ma che potrebbe non essere il trionfo che la premier Tory assaporava quando poco più di un mese fa decretò il voto anticipato .

A rimescolare le carte, più del sangue versato dalla violenza jihadista a Manchester o a Londra (il cui effetto sulle urne resta tutto da dimostrare), è stata la sfida di Jeremy Corbyn: vecchio leader laburista radicale che l'establishment immaginava e sperava votato a una disfatta irrimediabile, ma che diverse rilevazioni danno in rimonta. E che, se non altro, è riuscito a occupare uno spazio centrale nella campagna (approfittando anche dei passi falsi dell'avversaria), a riempire le piazze come non si vedeva da decenni, a risvegliare dal torpore del malcontento sociale sacche di disillusi. Probabilmente non abbastanza per invertire i giochi. Ma per renderli meno scontati, sì.

Gli elettori aventi diritto sono quasi 47 milioni. In palio, i 650 seggi alla Camera dei Comuni. E il numero magico è 326, la maggioranza assoluta, da conquistare nei collegi maggioritari in ciascuno dei quali il primo prende tutto. Ma per il Partito Conservatore non andare oltre i 331 attuali sarebbe una figuraccia; e restare sotto i 326, aprendo le porte all' 'hung Parliament', cioè a un parlamento senza maggioranza che gli ultimi sondaggi YouGov non escludono, sarebbe un disastro.

Per evitarlo, ed evitare la sua fine politica, Theresa May ha martellato fino in fondo su un concetto: "Ogni voto per me è un voto per una Gran Bretagna più forte e più indipendente", come ha ripetuto ieri sera a Birmingham nel suo appello di chiusura, al termine d'una girandola mozzafiato d'incontri su e giù per l'isola.

Il messaggio ha a che fare con un'idea di 'hard Brexit' evocata almeno a parole in modo ormai esplicito. Ma soprattutto con il tema della sicurezza. Tema su cui la premier ha alzato in queste ore i toni come non mai, cavalcando la "guerra al terrorismo" in termini di scontro di "valori", se non d'identità, e dicendosi pronta a far piazza pulita di certe "nostre leggi sui diritti umani", laddove siano d'ostacolo. Non senza parlare di "deportazioni più facili per rimpatriare stranieri sospetti nei loro Paesi" o di "restrizioni sulla libertà di movimento" dei soggetti a rischio.

Corbyn, tuttavia, non si tira indietro. Theresa May "dovrebbe smetterla con i tagli alla polizia, invece di minacciare di smettere di proteggere la democrazia e i diritti umani", ha replicato in uno dei suoi ultimi comizi. Per poi cambiare discorso e tornare sul terreno a lui più congeniale della giustizia sociale, su un programma di promesse d'investimenti pubblici e rilancio del welfare che gli è valso, sondaggi alla mano, un netto recupero di consensi.

