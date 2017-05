Gran Bretagna, massimo livello d'allerta

Il livello di allerta terrorismo in Gran Bretagna è stato elevato ieri sera da "grave" a "critico", il livello massimo che equivale all'aspettativa di un nuovo attacco "imminente": a darne l'annuncio la stessa premier Theresa May, dopo aver riunito il Cobra, il comitato d'emergenza.

Si tratta della terza volta che il livello dell'allarme antiterrorismo viene innalzato a "critico" in Gran Bretagna da quando il sistema è stato introdotto: la prima fu nel 2006, dopo che era stato sventato un complotto per far esplodere in volo aerei passeggeri in rotte transatlantiche con esplosivi liquidi - che ha portato all'abolizione di flaconi e bottiglie in cabina. La seconda volta fu nel 2007, quando un uomo cercò di compiere un attentato in una discoteca e poi di attaccare con la sua auto l'aeroporto di Glasgow, in Scozia, schiantandosi con una jeep Cherokee piena di bombole di gas propano contro una porta del terminal.

Una conseguenza del livello "critico" è ovviamente che i siti strategici di Londra - inclusi Buckingham Palace, Westminster e Downing Street - saranno da oggi sotto protezione militare: lo ha reso noto Scotland Yard, secondo quanto riporta l'Independent. Saranno fino a 3.800 i soldati che saranno dispiegati nelle strade della Gran Bretagna in seguito allo stato di allerta massimo.

Altri tre arresti

Intanto, oggi, sono stati compiuti altri tre arresti in connessione con l'attentato di Manchester. Ne dà notizia la polizia della città inglese.

I fermi sono avvenuti nella zona sud di Manchester dove ieri era stato arrestato un 22enne sempre in connessione con la strage (vedi articoli suggeriti). Sono quindi quattro in tutto le persone finite in manette al momento nelle indagini sull'attentato all'arena.

Abedi conosciuto dagli 007

Intanto emergono nuovi dettagli in merito all'attentatore della Manchester Arena. La ministra dell'interno Amber Rudd a detto a Aky News che l'attentatore kamikaze di Manchester, Salman Abedi, era conosciuto - "fino a un certo punto" - ai servizi di intelligence britannici. La stessa ministra ha aggiunto che "sembra probabile" che il 22enne non abbia agito da solo.

Stando a fonti del Times, inoltre, era tornato da poco da un viaggio in Libia: "Era partito per la Libia tre settimane fa ed era tornato di recente, da qualche giorno", ha detto un suo amico al quotidiano britannico. Figlio di un rifugiato libico, il giovane potrebbe aver quindi viaggiato anche in Siria e preparato l'attacco di lunedì sotto la guida jihadista.

Due polacchi tra le vittime

Nel frattempo è stato reso noto che i due cittadini polacchi che risultavano tra i dispersi sono morti. Lo ha reso noto il Ministero degli esteri di Varsavia secondo quanto riferisce l'Independent.

(Red/Ats)