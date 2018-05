Granate in chiesa: strage in Centrafrica

Almeno 16 persone, tra cui un sacerdote, sono rimaste uccise e un centinaio ferite ieri nella martoriata Repubblica centrafricana in seguito a un violentissimo attacco a una parrocchia della capitale, Bangui. Almeno 1.500 fedeli stavano assistendo alla Messa in onore di San Giuseppe nella chiesa Nostra Signora di Fatima ieri mattina, quando un gruppo di uomini armati provenienti dal vicino Km 5, il quartiere musulmano della capitale, ha fatto irruzione sparando e lanciando granate. Il bilancio delle vittime sarebbe stato sicuramente superiore se le forze di sicurezza non fossero riuscite a fare un buco nel muro che recinta la parrocchia e dal quale i fedeli sono riusciti a scappare. Il sacerdote che ha perso la vita si chiamava Albert Toungoumale.

La parrocchia di Fatima non è una tra le altre. È qui che durante le fasi più dure della guerra civile sono morte oltre 17 persone, dopo che un gruppo di islamisti fece irruzione nella chiesa lanciando granate e sparando con i kalashnikov. Proprio come ieri. Era il 2014 e nella grande concessione della chiesa vivevano già seimila cristiani sfollati, fuggiti dagli scontri che nel dicembre 2013 avevano sconvolto Bangui dopo il colpo di Stato di marzo ad opera delle milizie islamiste Seleka. La chiesa si trova alle porte del Km 5, il cuore commerciale della capitale, dove operano ancora gruppi armati islamisti che al tempo della guerra erano stati ingaggiati dai commercianti per difendersi dagli anti-balaka. Ed è proprio per arrestare il leader di uno di questi gruppi, il “Generale Force”, che due settimane fa le forze Onu della Minusca hanno fatto irruzione nel quartiere. Il raid è andato a vuoto, ma negli scontri sono morte 21 persone. Si è trattato di un primo campanello d’allarme per la capitale di un Paese dove le milizie armate controllano di fatto la stragrande maggioranza del territorio e lo Stato non esiste se non nella capitale. Secondo la Rfi, proprio il ferimento ieri mattina del generale Force ha scatenato la rappresaglia.

La parrocchia di Fatima è recintata da un muro e ieri era difesa da una pattuglia della polizia e da sette agenti. Come rivela un testimone, Serge Benda, i miliziani hanno fatto irruzione scavalcando il muro e lanciando una granata in mezzo alla folla di fedeli e un’altra verso l’altare. Poi, con i kalashnikov, hanno sparato sulle persone riunite per la funzione, che si trovavano in chiesa e all’esterno. Solo l’intervento dell’esercito centrafricano ha evitato la strage.