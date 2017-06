Grenfell Tower, ancora decine di dispersi

Sono ancora decine i dispersi nell'incendio della Grenfell Tower a Londra. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli appelli e le telefonate di amici e parenti che hanno tentato di recuperare notizie su quanti mancano all'appello. Nel corso della giornata si attende un nuovo aggiornamento sul numero delle vittime, al momento fermo a 12.

Gli sfollati sono attualmente ospitati in uno dei centri che sono stati predisposti dopo la tragedia a North Kensington. I pompieri, come si legge sul sito della Bbc, hanno lavorato per tutta la notte all'interno della torre, dove alcune parti dell'edificio hanno continuato a bruciare, e dopo la fase di soccorso si è passati a quella di recupero dei corpi delle vittime.

(Ats)