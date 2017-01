Grillo spezza l'alleanza con Farage

Il comico e politico italiano Beppe Grillo dà l'addio a Nigel Farage, leader dell'Ukip e alleato del Movimento 5 Stelle (M5S) nel Parlamento europeo. "Le nostre strade si sono divise" dice Grillo dal blog dove sottolinea la decisione del M5S di andare in un nuovo gruppo politico nel Parlamento europeo da dove "poter affrontare con più concentrazione le prossime sfide".

"Caro Nigel, le nostre strade si sono divise. Tu hai ottenuto la vittoria della battaglia principale di UKIP: l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Un risultato epocale che non sarebbe mai arrivato senza la tua leadership. E sono felice che sia arrivato tramite un referendum, massima espressione della volontà popolare.

Il M5s invece la sua battaglia deve ancora vincerla e abbiamo valutato di andare in un altro gruppo politico in Parlamento Europeo perché riteniamo di poter affrontare con più concentrazione entrambi, noi e voi, le prossime sfide" scrive Grillo a Farage in una lettera aperta dove augura "il meglio' al leader dell'Ukip, lo saluta con "affetto e stima". E aggiunge: "spero che le nostre strade si incrocino ancora, magari quando sarai ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, come ha auspicato il Presidente eletto Trump. Questo mondo - è il suo auspicio - riusciremo a cambiarlo".

Non si è fatta attendere la reazione amara di Farage: "I 5 stelle si sono uniti all'establishment dell'Unione europea", ha detto. "Beppe Grillo - ha aggiunto - si unirà ora all'establishment eurofanatico dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (Alde), che supporta il Trattato transatlantico Ttip, l'immigrazione di massa e l'esercito europeo, ma si oppone alla democrazia diretta".

(Ats)