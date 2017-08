Harvey lascia il Texas in ginocchio

L'uragano Harvey segna un nuovo record negli Usa per quanto riguarda il livello di precipitazioni in una perturbazione tropicale. In particolare a Mary's Creek, nel sud-est del Texas, si sono registrati questa mattina 49,32 pollici di pioggia caduta, ovvero 125,27 centimetri, stando al servizio meteorologico nazionale. Superando così il precedente record fissato nel 1978 quando su Medina, in Texas, caddero 48 pollici di pioggia (122 centimetri) in coincidenza con la tempesta tropicale Amelia.

Harvey punta sulla Lousiana

L'uragano punta ora sulla Lousiana con le sue piogge torrenziali e la minaccia di alluvioni disastrose. Lo rende noto l'ufficio meteo federale americano, prevedendo da 13 a 40 cm d'acqua nella Louisiana sud-occidentale. La zona più interessata è quella di Lake Charles, a 50 km dal confine col Texas, dove le squadre di soccorritori hanno già evacuato centinaia di persone. New Orleans, già devastata nel 2005 da Katrina, è sotto allerta tornado e allagamenti sino a giovedì.

Oggi il presidente statunitense Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, è volato in Texas per visitare le città di Corpus Christi e Austin.

Oltre 3500 persone tratte in salvo

Sono oltre 3500 le persone tratte in salvo fino ad ora a Houston, in Texas, dalla distruzione provocata dal passaggio dell'uragano Harvey. Lo comunicano le autorità locali nell'ultimo aggiornamento sull'emergenza.

Ordine di evacuazione intanto nella contea texana di Brazoria, a sud di Houston, per la rottura degli argini a Columbia Lakes. "Fuggire ora!" è l'ordine sul profilo ufficiale della Contea.

Timori per due dighe

Preoccupazione a Houston per le due dighe (Addicks e Barker) ad ovest della città, dove l'acqua ha cominciato a tracimare.

I timori non sono legati tanto al crollo delle infrastrutture quanto all'ulteriore volume d'acqua che si abbatterà sull'area, ingrossando il Buffalo Bayou, il principale fiume della metropoli, e alimentando le inondazioni.

Sospesa l’attività della basilese Penalpina a Houston

Per motivi di sicurezza il gruppo logistico basilese Panalpina ha sospeso le attività a Houston, in Texas (USA), a causa delle gravi inondazioni provocate dall'uragano Harvey.

Stando alle ultime informazioni disponibili gli impianti di Panalpina non sono toccati dalle inondazioni e l'approvvigionamento elettrico funziona, viene spiegato in una nota diffusa in serata. Tutti i dipendenti sono al sicuro.