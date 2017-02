Heidelberg, auto contro la folla

Tre persone sono rimaste ferite dopo che un uomo ha lanciato la sua auto contro un'area pedonale nella città tedesca di Heidelberg. Lo riferisce la Bbc online. L'uomo è stato ferito a colpi di pistola dalla polizia dopo aver tentato di fuggire.

La polizia non ha confermato che l'uomo sia mentalmente disturbato, ma ha invece escluso che dietro l'episodio possa esservi la motivazione del terrorismo. Come ha spiegato la portavoce della polizia Anne Baas, l'investimento dei tre pedoni è avvenuto all'esterno di una pasticceria.

Un altro portavoce, Norbert Schaetzle, ha dichiarato alle televisioni che dopo aver travolto i tre, l'uomo è uscito dall'auto, che pare avesse preso a noleggio. Lo stesso Schaetzle ha affermato che l'uomo fosse in possesso di un coltello.

Uno dei tre feriti, ha riferito la portavoce della polizia Anne Bass, è ricoverato in gravi condizioni. Subito dopo il gesto folle, l'uomo è sceso dall'auto, presa a noleggio, brandendo un coltello e ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato da una pattuglia della polizia che gli ha sparato. Ora è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sono note. Tuttora ignoto il movente.

A dicembre scorso, 12 persone sono morte e altre 50 rimasero ferite dopo che un uomo ha lanciato la sua auto contro un mercatino di Natale a Berlino.

(Ats)