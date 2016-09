Da Hong Kong uno schiaffo a Pechino

Storica vittoria in Parlamento degli studenti che animarono le proteste del 2014. Un test importante per la ex colonia britannica tornata alla Cina.

Mentre si chiude il G20 in Cina, tra applausi e strette di mano, da Hong Kong arriva uno schiaffo politico a Pechino senza precedenti. Due anni dopo le grandi manifestazioni per la democrazia del 2014, per la prima volta nel Consiglio legislativo (Legco, il parlamento locale) di Hong Kong sono stati eletti dei giovani attivisti che chiedono una rottura radicale con Pechino.

Più di 2,2 milioni di persone, cioè il 60 per cento degli elettori – un record – hanno votato fino a tardi nella notte tra il 4 e il 5 settembre per un’elezione in cui si sono candidati per la prima volta dei sostenitori dell’indipendenza da Pechino dell’ex territorio britannico, tornato sotto il controllo cinese nel 1997. Le elezioni si sono svolte in un periodo in cui a Hong Kong cresce la sensazione che Pechino voglia rafforzare il controllo sulla città semiautonoma in campo politico, culturale e educativo. Lo spoglio dei voti ha confermato che quattro dei candidati che chiedono una rottura con la Cina hanno ottenuto un seggio (un quinto è ancora in ballottaggio).

Tutto questo assume un forte valore simbolico, anche se l’assemblea rimarrà controllata dai parlamentari vicini a Pechino. Il nome più votato nel fronte anti-Pechino è stato quello di Nathan Law, studente di 23 anni, tra i leader del Movimento di «Occupy Central» (o Movimento degli Ombrelli) che da due anni si scaglia contro le mire di normalizzazione da parte della Cina: è risultato secondo nel collegio dopo il candidato filo-cinese e sarà il più giovane deputato nella storia della metropoli finanziaria. Law - eletto insieme all’amico Joshua Wong - ha commentato così i risultati: «Penso che i cittadini di Hong Kong volessero davvero cambiare. I giovani hanno un senso di urgenza riguardo al futuro».

(MA.SIMI)

