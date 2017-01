Hotel Rigopiano, 8 le persone ancora vive

Sono saliti a 8 i sopravvissuti alla valanga, tra di loro anche due bambini, già tratti in salvo. Tutti sono in condizioni di salute non preoccupanti.

Otto persone - secondo quanto apprende l'agenzia italiana ANSA - tra cui due bambini, sono state individuate vive dai vigili del fuoco sotto la slavina che ha travolto l'Hotel Rigopiano di Farindola, nel cuore del Gran Sasso (Pescara).

Secondo le informazioni di un funzionario dei pompieri, si troverebbero sotto un solaio. Due al momento le persone estratte dalle macerie.

Due elicotteri, uno della guardia costiera con a bordo personale del 118, e uno dei vigili del fuoco stanno sorvolando la zona dell'hotel in attesa che da terra diano indicazioni per far scendere i medici e dare soccorso ai sei superstiti. È probabile che i sopravvissuti, dopo la primissima assistenza, siano trasferiti in ospedale con gli stessi elicotteri.

All'ospedale di Penne (Pescara), dove sono riunite decine di parenti di dispersi dell'hotel Rigopiano, si sta diffondendo la notizia delle persone trovate vive. I familiari erano da ore in angoscia riuniti nell'ex biblioteca dell'ospedale con l'assistenza di medici e psicologi.

Riguardo alla ragazza nata e cresciuta in Svizzera tra i dispersi della valanga, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) afferma di essere al corrente delle voci relative alla 22enne ma, "stando alle nostre ricerche" la persona citata dai media "non è cittadina svizzera". Berna precisa che la rappresentanza elvetica in loco è in costante contatto con le autorità italiane: "finora non siamo a conoscenza di feriti o vittime svizzere". Le ricerche - conclude il DFAE - "sono tuttora in corso".

La voce riguardante una ragazza svizzera cresciuta nel canton San Gallo (o Zurigo secondo altre fonti) è iniziata a circolare già ieri sera, dopo che La Stampa di Torino aveva pubblicato sul suo sito online la lista delle persone registrate presso l'hotel e date per disperse. Contattato dall'ats, il DFAE non aveva in un primo tempo potuto esprimersi in merito a causa della situazione caotica e concitata nella regione abruzzese.

Stamane la smentita: la 22enne è forse - come sostengono varie fonti - nata e cresciuta nella Confederazione, ma sicuramente non possiede il passaporto elvetico.

(Red)