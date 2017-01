Hotel travolto: forse una svizzera tra i dispersi

Sommerso da neve e detriti dopo il sisma, nell’hotel Rigopiano di Farindola (Abruzzo) ci sono oltre 25 dispersi, tra turisti, ospiti in visita e personale. Tra questi potrebbe esserci una svizzera, forse originaria di Zurigo ma probabilmente ad oggi residente in Italia. Secondo quanto riportano alcuni siti italiani, infatti, nel registro dell'hotel figurerebbe tale G.G, Svizzera. Al momento per il GdP è stato difficile reperire altre informazioni. Dal DFAE per ora nessun commento.

Tra i dispersi nella tragedia, quattro sono bambini. I soccorsi sono al lavoro, oggi sono stati estratti i corpi delle prime quattro vittime, si teme che non ci siano superstiti.

(m.simi)