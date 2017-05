I morti in mare e le ombre sulle ONG

di Maria Acqua Simi

Delle morti in mare dei migranti, dei travagli della loro fuga dai Paesi in guerra e dalla fame e delle difficoltà nel soccorrerli tutti – specie nel Mediterraneo – abbiamo scritto. Proprio in questi giorni le agenzie hanno riportato l’annegamento di almeno 243 persone, in soli due giorni. A soccorrere i malcapitati non hanno fatto in tempo ad arrivare né le navi delle organizzazioni non governative, né quelle dell’agenzia europea Frontex.

I superstiti ieri hanno parlato, e ci hanno fatto conoscere le nuove modalità di viaggio imposte dai trafficanti di uomini. «Gli scafisti ci hanno seguito a bordo di un altro gommone, a un certo punto, accostando, hanno staccato il motore del nostro gommone e ci hanno lasciato alla deriva. Eravamo in 120 a bordo e poco dopo, mentre la gente si agitava, si è rotto il fondo dell’imbarcazione e il gommone si è capovolto. Sono annegati almeno in 80», racconta un testimone. Tra le vittime ci sarebbe anche lo scafista, un migrante senza soldi incaricato di pagarsi il viaggio governando, pur senza esperienza, il natante. Il loro gommone non è stato l’unico ad affondare.

Un operatore dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, infatti, ha riportato che in un altro naufragio avvenuto all’altezza di Az Zawiyah, sono state salvate dalla Guardia Costiera di Tripoli sette persone, mentre altre 113 risultano disperse. E sono undici i corpi senza vita portati a riva a ovest di Zawiya, come ha riferito la Mezzaluna rossa: tra loro, una bimba di un anno. Un orrore incredibile, a cui si sommano le incertezze nella gestione degli aiuti da parte di alcune ONG, che rischiano di rovinare invece l’enorme sforzo di agenzie internazionali come UNICEF o Frontex. Incertezze che sono diventate dubbi, ombre e ora vere e proprie accuse. Come quelle avanzate nelle scorse settimane dal procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, che ha adombrato collegamenti tra alcune organizzazioni umanitarie e i trafficanti.

Le ONG infatti si finanziano in gran parte tramite donazioni private: Zuccaro ha spiegato di avere dei sospetti su chi siano i reali finanziatori e che dietro l’anonimato di alcuni donatori possano nascondersi gli stessi trafficanti di esseri umani. Ha poi rivelato un presunto rapporto tra la mafia italiana e il business sui migranti: «La massa di denaro finalizzata all’accoglienza è davvero troppo ampia per non attirare gli interessi delle organizzazioni mafiose. E quando ho parlato di questi appetiti, l’ho fatto sulla base di alcune risultanze investigative». Le dichiarazioni del procuratore - che ha detto di aver accesso a documenti e intercettazioni (non ancora resi pubblici) -hanno suscitato grande indignazione, tra chi difende l’operato delle ONG in mare e chi invece teme che davvero possano esistere realtà che hanno approfittato in maniera non trasparente della tragedia umana di questa povera gente in fuga, come ad esempio sostiene il ministro Angelino Alfano.

E nei giorni scorsi, in effetti, è spuntato un dossier segreto dell’agenzia Frontex. L’ipotesi dell’agenzia UE è che, nel 90% dei casi in questo inizio di 2017, siano state 7 ONG internazionali (con le loro 8 navi private) ad andarsi a cercare i migranti vicino alle acque territoriali libiche, addirittura prima che fosse partita una richiesta d’aiuto. Sui telefoni satellitari in mano agli scafisti, inoltre, sarebbero stati trovati i numeri diretti delle navi delle ONG. In alcuni casi, scrive Frontex, i migranti hanno ricevuto indicazioni al momento della partenza dalla Libia su dove avrebbero potuto trovare una nave delle ONG, altri sono stati avvertiti dal personale di una ONG di non collaborare con la guardia costiera italiana o con gli uomini di Frontex. Anche per questo il capo di Frontex, Fabrice Leggeri, ha accusato le ONG di non voler collaborare con l’UE e soprattutto di essere un rischio: coloro che operano in questo modo, sconnesso e individualista, costituiscono un incentivo indiretto ai trafficanti.

Ma quali sarebbero le organizzazioni coinvolte? Alcune di queste hanno un passato poco chiaro e trasparente come Moas, di Christopher e Regina Catrambone, che batte bandiera del Belize e che guadagna somme pari a 7200 euro al giorno. Altre sono famose come Medici Senza Frontiere o «Save the Children». Le ONG rigettano le accuse. «È una polemica strumentale che nasconde le vere responsabilità di istituzioni e politiche, che hanno creato questa crisi umanitaria lasciando il mare come unica alternativa e hanno fallito nell’affrontarla e nel fermare il massacro», ha detto Medici senza Frontiere. Ad oggi, sulla questione “taxi per migranti” stanno indagando tre diverse procure italiane: Palermo, Trapani e Catania.

Sul tema è intervenuto anche l’Osservatore Romano: “Sulla pelle dei migranti sta emergendo un ennesimo scandalo. Il sospetto è che le navi delle ONG vengano utilizzate come taxi dai trafficanti di esseri umani per fini tutt’altro che umanitari. Un atto doveroso e irrinunciabile, come quello di salvare vite umane, verrebbe così stravolto, infangato da interessi e giochi di potere”. La speranza è che le indagini portino a galla la verità, per restituire giustizia e dignità agli oltre 6mila migranti morti di questi anni.