Identificato il killer di Istanbul

Diffuso l'identikit dell'autore della strage in un locale della capitale turca: si tratta di un 28enne kirghiso di nome Iakhe Mashrapov. In manette 14 presunti complici.

È stato identificato come il 28enne Iakhe Mashrapov, con passaporto del Kirghizistan, il presunto killer di Capodanno a Istanbul. Lo riferisce la tv di stato turca Trt.

Il passaporto del presunto killer risulta rilasciato dalla repubblica ex sovietica dell'Asia centrale il 21 ottobre scorso, un mese prima del suo arrivo in Turchia.

Nuovi presunti complici

È salito a 14 il numero dei presunti complici del killer di Capodanno al nightclub 'Reina' arrestati dalle unità antiterrorismo della polizia di Istanbul. Lo riferisce l'agenzia statale Anadolu.

I sospetti fiancheggiatori vengono sottoposti in queste ore a interrogatori per chiarire il loro ruolo nella strage e cercare elementi utili alla cattura dell'attentatore in fuga, il 28enne Iakhe Mashrapov, con passaporto del Kirghizistan. Nelle scorse ore, è stata fermata anche la moglie del killer nella provincia anatolica di Konya. L'attacco è stato rivendicato ieri dall'Isis.

Tra i fermati ci sarebbero anche 2 agenti immobiliari che a fine novembre hanno affittato la casa in cui il presunto killer viveva con la moglie e i 2 figli a Konya. Altri stranieri con cui l'attentatore era in contatto, residenti nella stessa area, risultano ricercati dalla polizia turca.

Addestramento in Siria

Il presunto attentatore di Capodanno a Istanbul, il 28enne kirghiso Ihake Mashrapov, sarebbe stato addestrato nei campi dell'Isis in Siria, prima di trasferirsi in Turchia a fine novembre. Lo riferisce Haberturk, citando fonti anonime delle indagini. In Siria, Mashrapov avrebbe anche combattuto nelle fila del sedicente Stato islamico.

(Ats)