Il 94,8% dei venezuelani contro Maduro

Il 98,4% dei venezuelani che hanno votato al referendum "simbolico" sul piano del presidente Nicolas Maduro di riscrivere la costituzione lo hanno bocciato.

In totale 6'387'854 persone hanno detto "no" al progetto del presidente venezuelano, riferisce l'agenzia spagnola EFE citando i dati forniti dalla Commissione dei garanti che, insieme con le forze di opposizione, ha organizzato la consultazione contro il progetto di istituire un'Assemblea Costituente. Il dato è inferiore ai 7,7 milioni che hanno votato per i candidati dell'opposizione alle elezioni legislative del 2015, che hanno dato all'opposizione il controllo del parlamento. Ieri sera sangue a Caracas e tensioni in diversi punti del paese.

(Ats)