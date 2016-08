Il Brasile dice addio a Dilma

È finita così, con una votazione estenuante in Senato, la parabola politica della presidentessa brasiliana Dilma Rousseff. I senatori hanno infatti approvato l’impeach-ment e dunque la destituzione con 61 voti a favore e 20 contrari. Ora Dilma, che era già sospesa dall’incarico in attesa della fine del processo in Senato, sarà sostituita ufficialmente dal Michel Temer, che guidava già il Governo ad interim e che resterà in carica per i restanti due anni e mezzo del mandato della Rousseff o fino alle prossime eventuali elezioni anticipate. Dilma era nei guai almeno dal 2014, quando il suo partito – il Partito dei Lavoratori di centrosinistra, che governa dal 2003 – fu coinvolto pesantemente nel caso Petrobras, la compagnia petrolifera statale del Brasile che dal 2014 è al centro di una vasta indagine per corruzione. Sebbene lei non sia mai stata indagata personalmente, in molti l’hanno accusata di non aver fatto abbastanza per contrastare la corruzione nel suo partito e nel suo Governo e di aver messo in pratica politiche economiche che hanno portato il Brasile in recessione. Nell’ottobre del 2015 il Tribunal de Contas da União (TCU), l’equivalente della Corte dei Conti italiana, aveva detto che il bilancio dello Stato del 2014 presentato dal Governo Rousseff era stato “truccato” per nascondere la reale cattiva condizione economica del Paese, e quindi condizionare la campagna elettorale per le elezioni presidenziali con cui era stata poi rieletta. Era la prima volta dal 1937 che il bilancio dello Stato veniva rigettato. La procedura di impeachment è iniziata nel dicembre 2015, ed è proseguita nonostante i diversi ricorsi di Rousseff alla Corte Suprema brasiliana.

(Red)