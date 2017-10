Il futuro incerto dell’Austria alle urne

di Vittorio Bianchi

Una campagna elettorale “sporca”, quella che volge al termine questa domenica, data in cui il popolo austriaco sarà chiamato alle urne per eleggere il nuovo Governo e il Parlamento.

Il risultato a pochi giorni dalle elezioni è tutto meno che scontato. I candidati in corsa per la cancelleria austriaca sono l’attuale capo del Governo Christian Kern per i socialisti dell’SPÖ, Sebastian Kurz (con la lista “Kurz-Neue Volkspartei”), per i democristiani dell’ÖVP e Heinz Christian Strache per il partito di destra nazionalista dell’FPÖ.

Mentre per i Verdi, spaccati in due, si presentano l’europarlamentare Ulrike Lunacek e una lista indipendente del veterano Peter Pilz. Matthias Strolz si presenta invece per i liberali dei NEOS.

Ma facciamo un passo indietro. L´Unione europea aveva potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’elezione presidenziale tenutasi a dicembre 2016, quando Norbert Hofer del Partito della Libertà (FPÖ), era stato battuto da Alexander Van der Bellen, candidato dei Verdi, supportato da tutte le altre frazioni politiche. Malgrado ciò, dopo pochi mesi il Paese era finito di nuovo nell´occhio del ciclone, scosso da un terremoto politico che sbriciolava la Grosse Koalition fra socialisti e democristiani.

Alla guida dell’ÖVP saliva allora Sebastian Kurz, poco più che 30enne, già ministro degli Esteri e vero fautore della chiusura della rotta balcanica nel 2015. La rivoluzione nera, com’è stata poi ribattezzata, era cominciata. Per fare il punto della situazione a pochi giorni dal voto ci siamo rivolti a Thomas Schmidinger, politologo dell’Università di Vienna.

Le elezioni sono alle porte. Qual è la posta in palio? Prevede che il panorama politico austriaco si trasformerà profondamente?