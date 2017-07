Il Giudice: Charlie morirà in un hospice

Infine, la decisione: il piccolo Charlie Gard sarà trasferito in un hospice, dove sarà staccata la spina del respiratore artificiale che lo tiene in vita. Il giudice dell'Alta Corte ha deciso dunque che il piccolo di undici mesi affetto da una rara condizione genetica non trascorrerà le sue ultime ore di vita al Great Hormond Hospital di Lonra ma in una struttura per malati terminali.

Ieri il giudice aveva detto che in mancanza di accordo tra la famiglia e l'ospedale, la decisione l'avrebbe presa lui stesso. E così è stato. La mamma, Connie Yates e il papà, Chris Gard avrebbero voluto portarlo a casa ma per i medici dell’ospedale di Londra, il Great Ormond Street, dove è in cura dallo scorso ottobre, un hospice sarebbe stata la soluzione migliore per il piccolo. I genitori allora avevano chiesto di trovare un medico privato - che avrebbero pagato loro - per accompagnarlo all'hospice con cure palliative ma anche qui non sono stati ascoltati. E il giudice ha deciso.

Il respiratore sarà staccato poco dopo il trasferimento. Il nome dell’hospice e quando Charlie sarà trasferito dovranno restare riservati. «Chiunque pubblichi questi dettagli – è andato avanti il giudice – infrange la legge».