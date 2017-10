Il killer di Las Vegas aveva dei complici?

È quanto ritiene lo sceriffo, che ha comunicato le novità dell'inchiesta: l'uomo ha sparato per 10 minuti, in auto aveva armi ed esplosivo e voleva proprio quella stanza.

Emergono diverse novità in merito al killer di Las Vegas, che nella notte tra domenica e lunedì ha aperto il fuoco sulle persone accorse a un concerto di musica country uccidendone una sessantina e ferendone diverse centinaia.

Innanzitutto, stando a quanto ha comunicato in conferenza stampa lo sceriffo locale Joseph Lombardo, Stephen Paddock, ossia l'autore della strage, potrebbe aver avuto dei complici e non ha lasciato alcuna lettera di suicidio. Inoltre, nella sua auto sono stati trovati 1.600 caricatori di munizioni e diversi contenitori di un esplosivo usato comunemente al tiro al bersaglio per un totale di oltre 22 kg. E lo sceriffo, proprio su questo aspetto, ha espresso la sua perplessità: possibile che nessuno avesse mai notato tutte quelle armi, né a casa né quando sono state trasportate nell'hotel?

"La sua compagna non sapeva nulla"

La compagna del killer di Las Vegas non sapeva nulla circa i piani di Stephen Paddock di compiere un massacro. Lo ha affermato l'avvocato della donna che in queste ore è sotto interrogatorio dell'Fbi come indica l'Associated Press. "Conoscevo Stephen Paddock come un uomo gentile e tranquillo. Lo amavo e speravo per un futuro tranquillo con lui. Non mi ha mai detto nulla o fatto qualcosa che mi facesse capire in alcun modo che qualcosa di orribile come questa sarebbe accaduta", ha dichiarato Marilou Danley al suo avvocato.

Chiese una stanza vista concerto

Emergono altre inquietanti notizie utili alle indagini. Stando ad alcuni documenti consegnati agli inquirenti, di cui una fonte della Associated Press ha preso visione, Stephen Paddock chiese proprio una stanza a un piano alto del Mandalay Bay Hotel e con vista sul concerto. Ma la suite con due stanze al 32mo piano quando arrivò, giovedì, non era disponibile. L'uomo vi si trasferì quindi sabato, gratuitamente, in quanto era considerato un buon cliente che puntava decine di migliaia di dollari al casinò.

Ha sparato per 10 minuti

Ma veniamo al momento della strage: stando alla ricostruzione fornita dallo sceriffo, il killer ha sparato per 10 minuti, dalle 22.05 alle 22.15, mentre due minuti dopo i primi due agenti sono arrivati al piano dell'hotel da cui stava sparando sulla folla del concerto. Prima di entrare nella stanza, però, sono passati complessivamente 75 minuti, tempo necessario per far evacuare tutte le altre stanze e procedere con tutte le cautele del caso, dato che non si udivano più spari.

(Red/Ats)