Il Papa accoglie Erdogan in Vaticano

L'udienza al presidente turco è durata circa 50 minuti, poi la visita alla Basilica di San Pietro. Scattano le proteste a Roma per l'arrivo di Erdogan in Italia.

È durata circa 50 minuti l'udienza di Papa Francesco a Recep Tayyip Erdogan. "Vi ringrazio per il vostro interesse", ha detto il presidente turco al Pontefice arrivando in Vaticano, secondo quanto riferito dai presenti. Francesco, a sua volta, ha ringraziato per la visita. L'incontro si è svolto in un clima cordiale e sorridente.

Durante l'incontro, il padrone di casa ha donato a Erdogan un'acquaforte con il disegno della basilica di San Pietro così come era nel 1600, una copia dell'Enciclica "Laudato si'" e il suo Messaggio per la Giornata della pace di quest'anno, così come anche un medaglione rappresentante un angelo spiegando: "Questo è un angelo della pace che strangola il demone della guerra. È simbolo di un mondo basato sulla pace e la giustizia". Dal canto suo, il presidente turco regalato al Santo Padre un grande quadro di ceramica con il panorama di Istanbul e un cofanetto di libri del teologo musulmano Mevlana Rumi.

EPA/ALESSANDRO DI MEO / POOL

Erdogan, concluso l'incontro, ha visto il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Successivamente - secondo quanto riferiscono fonti turche al seguito del presidente - dovrebbe visitare la Basilica vaticana accompagnato dalla moglie. Per Erdogan questa infatti è la prima visita in Vaticano.

Nella delegazione turca c'erano una ventina di persone, le quali sono entrate dopo il colloquio privato tra Bergoglio e il presidente, avvenuto alla presenza dei soli interpreti. Nella delegazione anche la moglie e la figlia del presidente e cinque ministri, tra i quali il marito della figlia presente all'incontro. Erano sei le donne in tutto (delle quali quattro indossavano il velo).

EPA/Massimo Percossi

La protesta

Intanto è iniziata nei giardini di Castel Sant'Angelo la manifestazione contro la visita di Erdogan a Roma. Tra gli striscioni esposti "Stato turco assassino", "Boia Erdogan! Giù le mani dal Kurdistan", "Erdogan = Turchia autostrada per i terroristi". Il sit-in è stato indetto dalla Rete Kurdistan Italia. Ad aderire alla manifestazione la rete 'No bavaglio' e la Federazione nazionale stampa italiana. I manifestanti intonano cori "Assassino Erdogan".

L'area, poco distante da San Pietro dove stamattina il presidente è stato ricevuto dal Papa, è super presidiata. Diversi i blindati e anche un idrante davanti a Castel Sant'Angelo. "Una parte della popolazione rifiuta la visita di stato" dicono i manifestanti.

(Red/Ats)