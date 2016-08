Il Papa: "Presto sarò tra i terremotati"

di Maria Acqua Simi

Ad Amatrice, Accumuli, Pescara del Tronto e nelle vicine frazioni si continua a scavare. I soccorritori lo sanno, ormai si lavora per cercare i morti perché a cinque giorni dal devastante sisma in centro Italia, le speranze di ritrovare qualcuno in vita sotto le macerie sono ormai nulle. 291 le vittime accertate, ancora una decina i dispersi e poi tanti, troppi, i corpi ancora da identificare. Ad Amatrice, nel Reatino, città simbolo del sisma con oltre 200 morti, restano ancora 30 persone senza nome, per cinque delle quali sarà necessario l’esame del DNA.

Perché come ha ben descritto Mattia Feltri su La Stampa, dall’obitorio a cielo aperto allestito ad Amatrice per identificare le vittime «qui non arrivano corpi, arriva lo scempio.» C’è chi ha dovuto riconoscere un braccio, perché sul dito c’era ancora l’anello. C’è chi ha dovuto riconoscere attraverso una cicatrice un morto con la testa compressa, senza più una fisionomia.

«Immaginate che cosa possa succedere a un uomo risucchiato nel crollo di un palazzo di due, tre o quattro piani e schiacciato da tonnellate di muri, tegole, mobili. Parecchi sono arrivati all’obitorio con le sembianze di statue di sale, ricoperti da una crosta di strana fanghiglia solidificata, un impasto di polvere e acqua, quella schizzata fuori dai tubi spezzati e divelti della furia della scossa». I famigliari si aggirano attoniti, con un numero in mano che corrisponde a quello - ipotetico - del corpo da riconoscere.

I primi funerali di Stato

Un dolore senza fine che ha trovato un primo sfogo ai funerali di Stato che si sono tenuti sabato per le vittime marchigiane del sisma: funerali a cui ha partecipato il capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella. Tra i banchi ci sono anche il premier Matteo Renzi con la moglie Agnese Landini, il presidente del Senato Pietro Grasso, della Camera Laura Boldrini, e il vice presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Appena entrato nella palestra, il sindaco dell’Aquila Massimo Cialente cerca il sindaco di Arquata del Tronto Leandro Petrucci.

Si guardano solo un attimo, poi si stringono, abbracciandosi a lungo. «E adesso, Signore, che si fa? Quante volte, nel silenzio agitato delle mie notti di veglia e d’attesa, ho diretto a Dio la stessa domanda che mi sono sentito ripetere da voi in questi giorni», ha detto durante l’omelia il vescovo di Ascoli Piceno monsignor Giovanni D’Ercole.

«A nome mio, nel nome di questa nostra gente tradita dal ballo distruttore della terra: “e adesso che si fa?” mi sono rivolto a Dio Padre, suscitato dall’angoscia, dall’avvilimento di esseri umani derubati dell’ultima loro speranza». Poi si rivolge a tutti i paesi colpiti, «questo è il saluto che la nostra comunità dà alle 35 vittime qui ma anche alle altre. Il nostro pensiero va ad Accumoli e Amatrice, perché siamo un’unica e sola grande famiglia», continua il Vescovo di Ascoli Piceno. «Non abbiate paura di gridare la vostra sofferenza, ma non perdete coraggio. Insieme ricostruiremo le nostre case e chiese, insieme ridaremo vita alle nostre comunità, a partire proprio dalle nostre tradizioni e dalle macerie della morte». Poi ricorda Giorgia e Giulia le due sorelline: «Solo Giorgia è sopravvissuta. Morte e vita erano abbracciate». Infine uno dopo l’altro, sono stati scanditi i nomi delle vittime. Vittime e famigliari per i quali anche il Papa ha un pensiero costante.

Il dolore del Papa

«Cari fratelli e sorelle, appena possibile anch’io spero di venire a trovarvi, per portarvi di persona il conforto della fede e il sostegno della speranza cristiana», ha detto infatti commosso Francesco ieri all’Angelus rivolgendosi alle popolazioni terremotate. «Desidero rinnovare la mia vicinanza spirituale agli abitanti del Lazio, delle Marche e dell’Umbria, duramente colpiti dal terremoto di questi giorni - ha affermato -. Penso in particolare alla gente di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto, Norcia». Il Papa ha detto di voler portare alle popolazione colpite anche «l’abbraccio di padre e fratello». Ha poi invitato i fedeli di Piazza San Pietro a pregare «per questi fratelli e sorelle tutti insieme», recitando quindi un’Ave Maria.

Anche le comunità arabe si sono mobilitate per le popolazioni colpite dal violento sisma. Foad Aodi, medico palestinese presidente nazionale dell’Associazione Co-mai, che riunisce tutte le comunità arabe presenti in Italia, ha lanciato un appello agli imam: «La preghiera di venerdì prossimo in moschea sia dedicata alle popolazioni terremotate.

Una preghiera in lingua italiana affinché possa essere compresa da tutti». La comunità araba, come spiega Aodi, ha voluto mandare segni concreti: «Ad oggi, più di mille musulmani hanno donato sangue nelle regioni colpite».

La solidarietà non manca, ma è anche il tempo della giustizia. Le Procure di Ascoli Piceno e di Rieti hanno aperto due distinte inchieste per verificare eventuali negligenze. Basterà a rendere onore alla memoria di questi 300 morti? Ieri nuove scosse di terremoto - magnitudo 4.4 e 3.7 le due più forti - hanno scosso l’area del “cratere” colpita dal sisma e prodotto nuovi crolli. In un incubo che non sembra avere fine.