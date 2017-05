Il principe Filippo si ritira dagli impegni pubblici

Il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta d'Inghilterra, si ritira da tutti gli impegni pubblici a partire dall'autunno prossimo. L'annuncio è stato fatto durante una "riunione d'emergenza" di tutto il personale della famiglia reale, sparso nelle varie residenze del Paese, convocata per questa mattina a Buckingham Palace.

Tale convocazione, senza preavviso, era stata definita da varie fonti "molto insolita" e faceva pensare ad un annuncio importante e temere al peggio, addirittura alla morte di uno dei membri della famiglia reale inglese, magari proprio dello stesso Filippo, che a giugno compie 96 anni. Invece, fortunatamente, l'annuncio era di tutt'altro tenore.

Il Duca di Edimburgo dunque si ritira, mentre la Regina ha confermato i suoi impegni.

La gaffe del Sun

Il tabloid Sun ha addirittura pubblicato per errore sul suo sito la notizia della morte del principe Filippo. "Il principe Filippo morto a 95 anni, come è morto il duca di Edimburgo, etc, etc", titolava il quotidiano in quella che appariva chiaramente come una pagina di prova pronta per una eventuale pubblicazione.

La pagina è stata poi rapidamente tolta ma si può ancora trovare facendo una ricerca su Google.

(Red/Ats)