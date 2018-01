Il processo a "El Chapo" slitta a settembre

Il processo contro il trafficante di droga Joaquin Guzman, detto 'El Chapo' è stato posticipato da aprile a settembre da un giudice federale di Brooklyn, che non ha fornito una data specifica.

Lunedì lo stesso magistrato, Brian Cogan, aveva già posticipato di un mese l'udienza preliminare, inizialmente prevista per il 19 gennaio, su richiesta dell'avvocato difensore Eduardo Balarez, che ha richiesto più tempo per preparare il processo, dato che ha iniziato ufficialmente a rappresentare Guzman a settembre. Arrestato a gennaio 2016 in Messico ed estradato negli Stati Uniti nel gennaio 2017, El Chapo, 60 anni, è accusato di aver guidato il cartello della droga di Sinaloa, uno dei più potenti che il continente abbia mai conosciuto.

A causa delle sue precedenti fughe (una volta scappò attraverso un un tunnel lungo centinaia di metri, scavato partendo dalla doccia della sua cella), è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza a New York, con visite limitate e in condizioni di isolamento che i suoi avvocati hanno ripetutamente denunciato.

Il governo degli Stati Uniti gli ha addebitato 17 capi di imputazione che lo ritengono responsabile della morte di migliaia di persone e del contrabbando di migliaia di tonnellate di droga negli Stati Uniti. Finora Joaquin Guzman Loera si è dichiarato non colpevole dell'accusa di dirigere il cartello di Sinaloa, un'organizzazione responsabile di introdurre tonnellate di cocaina negli Stati Uniti, e di avere ordinato omicidi e rapimenti. Se giudicato colpevole, potrebbe trascorrere il resto della vita in prigione.

(Red/Ats)