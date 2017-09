"Il referendum in Catalogna è annullato"

Manifestazioni di protesta contro il referendum catalano si sono svolte oggi in diverse città della Spagna, per iniziativa di movimenti nazionalisti e di destra. In particolare a Madrid 10'000 persone si sono riunite in Piazza Cibeles: fra gli slogan, "Puigdemont in prigione" o "Spagna unita non sarà mai vinta". Dimostrazioni di alcune migliaia di persone si sono svolte in altre città spagnole, Valencia, Saragozza, Siviglia, Valladolid o Pamplona.

Circa 350 manifestanti si sono radunati contro il referendum anche a Barcellona e Tarragona. Nel capoluogo catalano i manifestanti si sono concentrati nei pressi di piazza Sant Jaume, dove sorge il palazzo del governo locale.

"Referendum annullato"

Intanto il portavoce del governo spagnolo, Inigo Méndez de Vigo, ha detto che il referendum catalano è già stato "annullato" dallo Stato di diritto con il blocco del sistema che potrebbe essere utilizzato per il conteggio dei voti e per il voto elettronico. Lo riferisce il quotidiano online La Vanguardia. La Guardia Civil, lo ricordiamo, era entrata stamattina nel Centro delle Telecomunicazioni del Governo catalano (vedi articoli correlati) e intende rimanervi fino a lunedì.

Il portavoce del governo catalano Jordi Turull ha però affermato, da parte sua, che il blitz non impedirà il voto al referendum di domani e ha accusato la polizia spagnola di aver bloccato diverse applicazioni per i cittadini, fra cui quella quella rivolta ai disabili.

Contatti tra le parti

Intanto il premier basco Inigo Urkullu ha preso contatto con il presidente catalano Carles Puigdemont e con il premier spagnolo Mariano Rajoy premendo perché stabiliscano vie di dialogo da lunedì per cercare una soluzione politica alla crisi della Catalogna. Il premier basco, leader del partito nazionalista moderato Pnv, è in una posizione potenzialmente propizia per esercitare pressioni su Rajoy e Puigdemont.

I voti dei deputati Pnv nel Congresso dei deputati di Madrid è indispensabile perché il governo minoritario di Rajoy possa fare approvare il bilancio dello stato per il 2017. Il voto del parlamento spagnolo è stato rinviato dopo che Urkullu ha ritirato l'appoggio al bilancio per la crisi catalana.

Il 'lehendakari' (premier in basco) negli ultimi giorni inoltre ha denunciato la repressione di Madrid contro la Catalogna, pronunciandosi per il diritto di decidere dei catalani.

(Red/Ats)