Il Rwanda al voto in cerca di riscatto

Venerdì le elezioni: i sondaggi danno vincente l’attuale presidente Kagame, in carica però da 17 anni. Il Paese ha fatto passi in avanti sui diritti, ma rimane uno dei più miseri al mondo.

di Maria Acqua Simi

Domani in Rwanda - uno dei più piccoli e poveri Stati dell’Africa - sarà un giorno come tanti. Anche se è la data stabilita per le elezioni presidenziali, è tutto già scritto. Basta aggirarsi per le strade di Kigali, Butare o Kinaze. Ovunque troneggiano cartelli inneggianti al presidente uscente, l’ex guerrigliero marxista Paul Kagame, 59 anni, oggi leader del Fronte Patriottico Ruandese (FPR). La sua campagna elettorale sui media è stata martellante e buona parte della popolazione ha paura di un cambiamento.

E lui, che decide le sorti del Paese dal 2000, è del resto dato vincitore in tutti i sondaggi. Anche nelle ultime due elezioni, nel 2003 e nel 2010, ha raccolto più del 90% dei consensi. Il suo secondo mandato doveva essere l’ultimo, ma il leader si è ricandidato grazie a un referendum del 2015 che ha modificato i criteri per la rielezione del presidente. La mossa, che aveva suscitato forti critiche della comunità internazionale, gli permetterebbe però di rimanere in carica fino al 2034. Un regno lunghissimo, che ha visto gli albori dopo il genocidio del 1994.