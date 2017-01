Il selfie del presunto attentatore

I media turchi hanno diffuso lunedì sera un video-selfie del presunto attentatore di Istanbul, girato nel centro della capitale turca. Ma non si specifica se sia stato girato il giorno della strage alla discoteca Reina. Nel video, che dura una quarantina di secondi, si vede l'uomo, con indosso lo stesso giubbotto scuro immortalato dalle telecamere di sicurezza la notte di Capodanno, che cammina per la strada, a quanto pare dalle parti di Piazza Taksim, di giorno, in mezzo ad un via vai di persone. Guarda sempre fisso in camera, con un'espressione seria e minacciosa, a parte un momento in cui abbozza un sorriso.

Secondo la Cnn turca il killer sarebbe stato identificato. Si tratterebbe di un 25enne dello Xinjiang, regione autonoma della Cina nord-occidentale abitata dagli uiguri, etnia che parla una lingua simile al turco e di fede musulmana, già nota come Turkestan Orientale. Ricostruiti anche gli ultimi spostamenti dell'attentatore di sabato sera. Il giovane avrebbe preso un taxi nel quartiere di Zeytinburnu, nella parte sud del versante europeo della città, e si sarebbe fatto portare in quello di Ortakoy, più a est, dove è situata la discoteca Reina. C'era traffico, però, e per questo sarebbe sceso lontano dal locale che avrebbe poi raggiunto a piedi.

La strage in discoteca

Nella notte di Capodanno, un uomo armato, presumibilmente da solo, ha fatto irruzione al Reina, una discoteca di un elegante quartiere di Istanbul, dopo la mezzanotte, ed ha compiuto una strage: almeno 39 morti e una settantina di feriti, soprattutto stranieri. Poi si è dato alla fuga.

L'attacco è stato rivendicato dall'ISIS, che in un comunicato ha definito la Turchia, "serva della croce".

(Red/Ats/Ansa)