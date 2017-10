Il terzo "royal baby" atteso per aprile

Lo ha annunciato Kensington Palace, sottolineando che i duchi di Cambridge sono molto felici per la nuova maternità. Kate intanto continua a soffrire per le nausee.

© EPA/STR UK AND IRELAND OUT

È attesa per il prossimo aprile la nascita del 'royal baby', il terzo figlio di William e Kate. Lo ha annunciato Kensington Palace in un breve comunicato. I duchi di Cambridge si dicono "molto felici" per la nuova maternità.

Intanto Kate, sebbene sia già riapparsa in pubblico dopo il periodo di stop per le nausee mattutine dovute alla gravidanza, continua a soffrirne. Oggi è stata anche annunciata una visita di William e Kate in Norvegia e Svezia all'inizio del prossimo anno.

(Ats)