Incendiata una chiesa a Lahore

Una chiesa nella città di Shahdara, nei pressi di Lahore, è stata data alle fiamme da ignoti. L'incendio doloso è divampato a seguito del lancio di una "bomba molotov artigianale". La chiesa appartiene alla comunità cristiana evangelica nota come "The Gospel of Jesus Mission".

In una dichiarazione a Fides, l'arcivescovo Joseph Coutts di Karachi "condanna quest'atto criminale" e, ricordando anche la recente aggressione ai cristiani di Quetta, si dice "preoccupato per la protezione dei cristiani in Pakistan".

La Commissione nazionale e "Giustizia e pace", in seno alla Conferenza episcopale cattolica, ha organizzato per oggi una manifestazione di protesta in tutto il paese per esprimere solidarietà con i cristiani di Quetta e Lahore nonché per sensibilizzare le istituzioni politiche e giudiziarie.

(Ats)