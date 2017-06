Incendio a Londra, almeno 6 morti

"Posso confermare sei morti a questo punto, ma questo numero probabilmente aumenterà durante quella che sarà una complessa operazione di recupero della durata di diversi giorni. Numerose altre persone stanno ricevendo cure": lo ha detto Stuard Cundy, della polizia metropolitana di Londra. Lo si legge sul sito di Scoltand Yard, riferendosi all'incendio della Grenfell Tower.

Intanto i vigili del fuoco britannici stanno completando l'operazione di spegnimento delle fiamme nella Grenfell Tower di Londra in condizioni che restano "difficili", ma il grattacielo, per quanto devastato dall'incendio, risulta al momento agibile per le squadre di soccorso e non è a rischio imminente di crollo. Lo ha detto il comandante dei pompieri, Dany Cotton, precisando che comunque "la stabilità dell'edificio è monitorata costantemente" con la collaborazione di un ingegnere specializzato in strutture. Cotton ha inoltre assicurato che i suoi specialisti continueranno a lavorare per condurre tutte le ispezioni del caso e risalire alle cause esatte di questo disastro.

Damma già sfiorato nel 2013

Ma non è la prima volta che la Grenfell Tower è sotto i riflettori. Un primo dramma venne sfiorato alcuni anni fa. Secondo il Guardian online, il Grenfell Action Group, il comitato di cittadini che l'anno scorso ha lanciato un allarme sulle carenze di sicurezza, sostiene che a causa di una sovratensione nel 2013 è stato evitato per un soffio "un incendio dalle conseguenze drammatiche", in un momento in cui "i residenti hanno vissuto un periodo terrificante di sovratensioni che in seguito si è capito erano provocate da cablaggi difettosi".

Secondo il comitato sia il comune sia l'azienda comunale che gestisce le proprietà di Kensington e Chelsea hanno ignorato gli allarmi del Grenfell Action Group.

"L'allarme non ha funzionato"

"Sono state le grida della gente a salvarmi, non l'allarme anti-incendio, che non ha funzionato". Cosi' Paul Munakr, uno dei primi residenti della Grenfell Tower sentiti dalla Bbc fra coloro che sono riusciti a sfuggire dall'inferno di fiamme di stanotte. Munakr ha detto anche di aver sentito qualcuno dire a qualcun altro di "non lanciarsi della finestre". Il superstite ha spiegato che lui viveva al settimo piano ed riuscito a uscire scappando per le scale.

Racconti simili da altri inquilini dei piani bassi, alcuni dei quali hanno ipotizzato che il primo focolaio possa essere stato al quarto piano.

Monta la polemica: "Servono risposte"

"Ci sono domande a cui bisogna dare risposta" riguardo a quanto accaduto. Così il sindaco di Londra, Sadiq Khan, citato da SkyNews a proposito del colossale incendio che ha di fatto distrutto la Grenfell Tower.

Polemiche e interrogativi di queste ore riguardano il possibile impatto sulla sicurezza degli accessi causato dai lavori di risistemazione condotti sull'edificio fino al 2016 e la pericolosità di rivestimenti plastici lasciati in eredità.

(Red/Ats)