Incendio a Londra, "i morti sono almeno 58"

Lo ha detto l'alto ufficiale della Polizia cittadina, spiegando che in questa cifra sono compresi i morti accertati e i dispersi. Intanto non si splacano le proteste.

La polizia di Londra ha aggiornato il bilancio delle vittime dell'incendio che ha colpito e distrutto la Grenfell Tower. A suo avviso i morti sono almeno 58, ossia i 30 accertati ai quali vanno aggiunte le 28 persone che risultano disperse. Secondo le autorità, infatti, non vi è più nessuna speranza di trovarle in vita.

"Questo numero potrebbe ancora aumento, anche se spero che non sia il caso", ha detto Stuart Cundy, alto ufficiale della Polizia di Londra durante un incontro con la stampa".

Proteste davanti a Downing Street

Un migliaio di persone si è intanto radunato davanti a Downing Street per protestare contro la premier Theresa May e il mondo in cui ha gestito il trauma dell'incendio, chiedendone le dimissioni immediate. Lo scrivono vari media, fra cui il Guardian.

Nelle stesse ore il primo ministro ha ricevuto una delegazione di sopravvissuti e di volontari della torre incendiata, dopo aver tenuto una riunione della task force creata dopo il disastro.

(Red/Ats)